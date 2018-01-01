ТОП-5 антигероев российской экономики-2017

1. Герман Греф, глава Сбербанка России, член совета директоров JPMorgan Chase

Герман Греф — реальный "кукловод" того финансово-экономического беспредела, который мы с вами наблюдаем сегодня в стране. Мотивированный адепт "свободного рынка" и "невмешательства государства в экономическую политику", по своей сути, самый настоящий сектант.

Данная идейность не противоречит тому факту, что Греф возглавляет самый крупный банк страны, где размыты границы между государственными и частными интересами. Герман Оскарович спит и видит, когда он и его кураторы на Западе смогут приватизировать самый "жирный кусок" отечественного финансового сектора.

Дуализм — отличительная черта "неолибералов", которые ничего сами не создали, но при этом с большим удовольствием жируют на активах, созданных поколениями граждан в предыдущем столетии.

Г. Греф. Фото: www.globallookpress.com

Греф — главный враг финансового суверенитета России. Руками нынешнего руководства ЦБ, а один из замов Э. Набиуллиной Василий Поздышев является родственником "кукловода", он добивается тотального контроля над финансовой, а значит, и политической системой страны. Ему и его подельникам необходим российский аналог ФРС, где топ-менеджеры, а не госчиновники являются реальными "хозяевами жизни". В США это им удалось, по мнению Грефа и Ко, пришло время России. Вся его бурная деятельность характеризуется незамысловатой истиной: Россия — окраина мира и она должна играть по западным лекалам. Столь жёсткое утверждение основано не на эмоциях, а на конкретных фактах.

Например, до сих пор "подведомственный" Грефу Сбербанк отсутствует в двух неотъемлемых частях России — Крыму и Севастополе. Боязнь впасть в немилость у западных "партнёров" (хозяев Грефа?!), выпасть из обоймы "своих пацанов" — постулаты, которыми руководствуется "биткойнман". Амбиции, помноженные на "либеральное" сектантство, позволили Грефу стать лидером нашего рейтинга антигероев 2017 года.

2. Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России

Эльвира Набиуллина по праву занимает вторую позицию в нашем антирейтинге. Человек олицетворяет провал как денежно-кредитной, так и надзорной политики российского Центробанка.

Триллионы рублей пошли на "оздоровление" банковской системы, которая фактически превратилась в олигополию избранной "пятибанкирщины". Что касается главного целеполагания в политике регулятора — таргета инфляции, то здесь на её "минимальные исторические значения" народ ответил тотальным неверием в данный макроэкономический показатель. Госпожа Набиуллина даже обвинила граждан России в том, что именно их недоверие является главной причиной роста цен в стране.

Э. Набиуллина. Фото: www.globallookpress.com

Еще одно важное "достижение" госпожи с Неглинной — её тотальная вера в Америку. В 2017 году ЦБ довёл вложения в американский госдолг до 105 миллиардов долларов. Именно такая сумма была изъята из российской экономики и направлена на помощь "загнивающим" американцам.

Триллионы — "своим банкирам", десятки миллиардов — своим заокеанским кураторам. Убеждённость в правоте либерально-монетарных методов "зачистки" — отличительная черта человека, который в нашем рейтинге взял "серебро". Связка Греф-Набиуллина — самая большая опасность, которая существует в нынешней российской реальности.

3. Антон Силуанов, министр финансов России

"Главный бухгалтер" страны в связке с Г. Грефом и Э. Набиуллиной — гремучая смесь монетаризма во властной вертикали. Чиновник, который поставил своей главной целью высушивание деловой активности, обнуление дефицита бюджета и тотальное повышение налогов как для граждан, так и для бизнеса, получает от нас "бронзовую медаль".

Вся политика Минфина под руководством А. Силуанова свелась к одной простой, но ёмкой фразе — содрать три шкуры с полудохлой коровы. По примитивности проводимой бюджетной политики, например, в отношении регионов страны, которые уже сейчас имеют долговую нагрузку в 2,5 триллиона рублей, Минфин может посоперничать разве что с коллегами из Минэкономразвития.

А. Силуанов. Фото: www.globallookpress.com

Венцом ограниченности Силуанова и Ко стало решение о возвращении в 2018 году кредитования коммерческими банками городов и областей России на исполнение текущих государственных обязательств. Глава Минфина отрапортовал, что договорился с крупнейшими банками на предмет финансового "удушения" российской провинции. При том, что в ФНБ находится более 400 миллиардов долларов. Силуанов чётко выполняет поручение своего шефа, нынешнего главы федерального правительства, который заявил, что "денег нет, но вы держитесь". Они есть, но не для граждан страны и не для отечественной экономики.

4. Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок

Еще один персонаж, чьи амбиции не находят своей реализации. "Гуру" либерального клана правительства и ЦБ — это самая мягкая характеристика, которую можно дать "лучшему министру финансов всех времён и народов" (именно так, а не иначе западная пресса характеризует Кудрина).

С одной стороны, можно было бы не замечать этого "тайного" персонажа, но разработанная им и его командой так называемая программа развития экономики России может стать реальной причиной, которая приведёт не только к потере финансово-экономической самостоятельности России, но и дестабилизирует ситуацию в стране.

А. Кудрин. Фото: www.globallookpress.com

Разработанная программа "кудриномики" остаётся тайной за семью печатями по причине её провокативности. Вся бурная деятельность Кудрина направлена на одну цель — Россия должна уступить Западу как в политических (военных), так и в экономических вопросах. Для него "старый и новый свет" — истина в последней инстанции. Официальная Москва должна (обязана) уступить в вопросах геополитики, а за это Запад даст нам "печеньки". Вот так тривиально характеризуется парадигма Кудрина и Ко.

Опасность этого человека, которая заключается в его подлом предательстве национальных интересов, позволила Кудрину войти в ТОП-5 нашего рейтинга антигероев.

5. Максим Орешкин, министр экономического развития России

Преемник "водолаза", получившего реальный срок за коррупцию, чётко идёт по стопам А. Улюкаева. Орешкин ищет "дно" и "отрицательный рост ВВП страны". Молодой, да ранний, он получил от нас пятое место по заслугам, которые были обеспечены беспрецедентным падением промышленного производства в ноябре уходящего года (максимальное обрушение за последние 8 лет).

Как ни высчитывал высокопоставленный чиновник проценты потенциального роста, экономика нанесла ему удар наотмашь: кризис продолжается, развития нет, зато имеется целое министерство, которое на деньги налогоплательщиков отметило свой новогодний корпоратив (из бюджета было потрачено на праздник порядка 10 миллионов рублей). Собственно, кроме корпоратива и словесных блеяний о "росте" экономики, господин Орешкин больше ничем не запомнился, но это ему дало неоспоримое право войти в ТОП-5 наших антигероев.

М. Орешкин. Фото: www.globallookpress.com

Вывод: Приведённые фигуры — только верхушка айсберга. Их адепты сидят в министерствах и ведомствах, в правительстве и ЦБ, в госкорпорациях, госбанках и госкомпаниях. Недооценивать их степень влияния — серьёзная ошибка. Они меркантильны и циничны. Для них Россия — полигон, где можно проводить эксперименты и очень прилично зарабатывать.

Есть ли возможность нивелировать их влияние? Ответ положительный. Каждый из нас может внести свою личную лепту уже в марте следующего года, проголосовав за национального лидера России В. В. Путина.

Только в этом случае в следующие шесть лет у главы государства будет возможность заняться экономическим суверенитетом России, ни на кого не оглядываясь. Нужно выбить почву у тех, кто все последние годы утверждал и утверждает, что в ситуации геополитической напряжённости нельзя идти на конфронтацию с Западом в вопросах защиты своей экономики. Что, дескать, Россия сильно зависит от благожелательности западного истеблишмента, а потому стоит пожертвовать финансово-экономическим суверенитетом. Иначе нас всех ждёт гиперинфляция и социальный взрыв.

Выбор очевиден, важно его реализовать.

https://tsargrad.tv/articles/pronko-jekonomika-rejting-antigeroev-2017_103434?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push