Туристическая компания предложили встретить Новый год с проститутками

Туркомпания Sex Island предложила туристам встретить Новый год, четырехдневным туром на один из Карибских островов в компании 60 проституток.

Кроме того, для всех желающих предусмотрены алкоголь и наркотики в неограниченном количестве. Сообщается, что старт тура намечен на 31 декабря и продлится до 3 января, а его стоимость составит пять тысяч долларов. В данную сумму включены посещение вечеринок на яхте, различные шоу-программы, а также еда и спиртное.

Аналогичный тур в прошлом году компания организовывала для банкиров из Нью-Йорка и магнатов с Ближнего Востока. В этом же году целевая аудитория составляет средний класс.