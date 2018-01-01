Тюменцам скажут, как подчеркивали Новый год в СССР

Она открыта в читальном зале Информационно-библиотечного центра ТюмГУ. Посетить ее можно до конца января.

До конца января тюменцы смогут узнать, как подчеркивали Новый год 50, 40 и 30 лет назад.

На выставке представлено не менее 150 неповторимых экспонатов. Среди них и советские открытки, новогодние игрушки, разные книги. Например, елочные игрушки в виде самолетов и космических аппаратов являются прямым отражением триумфа советских ученых в области покорения воздушного пространства, а открытки представляли собой замену новогоднего пожелания по телевизору, которые тогда не были безумно распространены. В организации такой стилистической выставке приняли участие и местный археологический музей, а кроме этого институт этнографии. Также будет представлена елка-малютка с набором крошечных елочных украшений. Ознакомиться с экспозицией можно будет до конца января 2018. Посещение выставки бесплатное. Экскурсия для группы от не менее 15 человек стоит 500 руб.