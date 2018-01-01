В 2018 году морская авиация Северного флота продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе.



В течение 2017 года экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 было проведено более 70 патрулирований в арктических районах Северного Ледовитого океана. В ходе арктических полетов морские лётчики осуществляли разведку ледового поля, данные о которой существенно облегчают навигацию гражданских судов.

Ожидается, что в 2018 году морские летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов, в том числе и с использованием Заполярного аэродрома «Темп» на Новосибирских островах.



Выполнению полётов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Летные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают различные вопросы на слётанность экипажей и элементы пилотирования.