В Британии на новогодние праздники появятся передвижные вытрезвители

В Великобритании на новогодние праздники будут ездить грузовики, в которых оборудованы передвижные вытрезвители.

Руководитель службы Саймон Стивенс отметил, что он намерен пристально следить за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь.

При этом окончательное решение по их повсеместному внедрению будет принято чуть позже.

Данные грузовики называют «пьяными автобусами». В них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые. Так, в нескольких британских городах — Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле — они уже работают круглый год.

Местные СМИ сообщают: «Вытрезвители на колесах — это безопасное место для тех, кто перепил и требует осмотра, а также отоспаться».