В центре Донецка машина влетела в дерево: появились жуткие фото

Сегодня утром в оккупированном Донецке в 06:10 на бульваре Шевченко напротив гостиницы «Рамада» произошло жуткое ДТП.
Судя по снимкам, машина на большой скорости влетела в дерево. Фото смятого авто выложили в одной из групп в соцсетях. Местные жители отмечают:
«Дороги пустые. Как это произошло? Что с людьми?»
«да там скорость была явно не 60 и не 80, я так понял что машину дерево остановило когда она кувыркалась»
«Он что через весь разделительный бульвар туда летел.»
«Там походу все холодные».
Никаких данных о состоянии водителя и возможных пассажиров пока нет.
Фото: