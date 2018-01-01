В центре Донецка машина влетела в дерево: появились жуткие фото

Сегодня утром в оккупированном Донецке в 06:10 на бульваре Шевченко напротив гостиницы «Рамада» произошло жуткое ДТП.

Судя по снимкам, машина на большой скорости влетела в дерево. Фото смятого авто выложили в одной из групп в соцсетях. Местные жители отмечают:

«Дороги пустые. Как это произошло? Что с людьми?»

«да там скорость была явно не 60 и не 80, я так понял что машину дерево остановило когда она кувыркалась»

«Он что через весь разделительный бульвар туда летел.»

«Там походу все холодные».

Никаких данных о состоянии водителя и возможных пассажиров пока нет.

Фото: