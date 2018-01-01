В городах Украины ограничили скорость движения

В Украине с сегодняшнего дня вступили в силу изменения правил дорожного движения. Теперь, максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.

В новых правилах сказано: «В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч».

Данная мера направлена на уменьшение смертности на дорогах в Украине. Правительство приняло еще ряд изменений, некоторые из них должен рассмотреть парламент — ожидается, что это случится в 2018 году.

Так, в правительстве предлагают увеличить наказание за «пьяные ДТП» до 3–12 лет тюрьмы с лишением права водить; увеличить штрафы за вождение без соответствующего удостоверения и превышение скорости. Теперь, за превышение скорости больше чем на 50 км/ч в населенном пункте сумма штрафа может составить 3400 грн (ранее — 510 грн).