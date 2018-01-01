В столице Израиля Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из обычного детского конструктора Lego, для которой потребовалось более 500 тысяч деталей.

Сообщается, что высота конструкции составила около 36 метров, что сопоставимо с 12-этажным домом. При этом создатели башни побили предыдущий рекорд в 35,47 метра, установленный в прошлом году в Германии.

Отмечается, что к строительству башни присоединились тысячи местных жителей. Данным действием израильтяне почтили память 8-летнего мальчика Омера Саяда, увлекающимся конструктором, однако, умершим от рака.

Embedded video for В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego: появилось видео

Видео: