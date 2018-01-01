В NASA показали необычайно красивые фото заснеженного Марса

В NASA продемонстрировали уникальные снимки зимнего Марса.

На данный момент толщина полярных шапок может достигать от одного метра до 3,7 километров. При этом в самых холодных местах красной планеты температура зимой опускается до -153 °C. В то же время в летнее время года где-то на экваторе температура может быть до +20 °C.

Атмосфера Марса по большей части состоит из углекислого газа, а в зимнее время он превращается в сухой лед и покрывает поверхность планеты. Отмечается, что NASA удалось запечатлеть самые яркие кадры поверхности красной планеты.

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