В реке Киевской области нашли тело правозащитницы Ирину Ноздровскую

На Киевщине в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей 29 декабря правозащитницы Ирины Ноздровской.

Глава профсоюза МВД Илья Кива сообщил, что по предварительным данным, ее сбросили с моста в реку.

Ктва отметил: «Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски, и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кива подчеркнул: «Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи, и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь».

Известно, что женщина пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. Ранее, она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.