В РФ с 1 января воспрещены производство и продажа алкогольных энергетиков

В Российской Федерации запретили производство и реализацию алкогольных энергетиков с 1 января 2018. С 1 числа спиртные энергетики воспрещено торговать в магазинах, торговых автоматах, а кроме этого дистанционно.

Кроме того, в законе сейчас описан и новый порядок выдачи лицензий на производство и реализацию этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, законом уточняется процедура госрегистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, устанавливается, что регистрации подлежит оборудование с производственной мощностью не менее 200 декалитров. Отныне, производители будут обязаны передавать в систему ЕГАИС информацию об объёме закупленного спирта с помощью особых счётчиков.

Отмечается, что исключение составит приблизительно производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Сейчас в РФ запрещается не только лишь производство алкогольных энергетиков, однако и их продажа и реализация.

Изменения в закон были инициированы группой членов Совета Федерации после массовых отравлений спиртными суррогатами в конце 2016 г.