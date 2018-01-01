В Российской Федерации вступил в силу закон о телемедицине

В Российской Федерации 1 января текущего 2018 г в силу вступил закон о телемедицине.

Закон дает возможность после очного приема пациента наблюдаться и консультироваться у медперсонала дистанционно.

Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом прошлого года.

При помощи данной системы медики также смогут проводить онлайн консультации друг с другом по более проблемным вопросам. Их планируется открыть в больших торговых центрах столицы, а врачебные консультации там можно будет получить посредством телемедицинских технологий.

Кроме того, документ предусматривает возможность выдачи в форме электронного документа рецептов на лекарства, в том числе на содержащие наркотические и психотропные вещества.

Согласно закону, стало все-таки возможно оказание медпомощи с применением телемедицинских технологий. Но данная мера начнет действовать только с 1 января 2019-ого, хотя в общем документ и вступает в силу 1 января 2015-го.