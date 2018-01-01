В Российской Федерации запретили анонимность в мессенджерах

В Российской Федерации с 1 января вступил в силу запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Сейчас законодательством официально регулируется деятельность таковых сервисов.

В РФ с сегодняшнего дня вступил в силу закон, запрещающий анонимное использование мобильных мессенджеров — программ для обмена сообщениями на телефонах, планшетах и компьютерах. Учредители сервисов по обмену мгновенными сообщениями, являющиеся российскими юридическими лицами либо гражданами РФ, могут осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно, определяя абонентский номер пользователя. Также на мессенджеры возложены обязательства организовать техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от остальных пользователей и массовых рассылок.

Мессенджеры также обязаны ограничивать передачу сообщений, содержащих нелегальную информацию. В примечании к статье о штрафах обозначено, что лица, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут ответственность как юридическое лицо.