В сеть выложили самые необычные фото новогодних елок

Некоторые люди отказываются от традиционных новогодних елок и сосен, готовя к новогодним праздникам импровизированные праздничные деревья из посуды, колбасы и раскрашенных бутылок.

Так, в соцсети люди выставляют фото оригинальных «елок». «Мясное» дерево «появилось в офисе одного из производителей колбасы. Его создатели отметили: «2,1 метра, 2 часа работы. Бесконечная новогодняя радость!».

«Елочкой» из бутылок похвастались фотограф и посетитель паба. Некоторые киевляне елку из дождя подвешивают к люстре вниз головой и превращают в новогодние деревья трехъярусные конфетницы.

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