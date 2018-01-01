В торговом центре Китая поставили статую собаки, похожей на Трампа

В торговом центре Walk Mall в китайском городе Тайюань во время подготовки к Новому году, поставили статую собаки, очень напоминающей президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что статую поставили в центральном зале, она хмурится и показывает пальцем вверх. При этом ее прическа выкрашена в золотой цвет.

Один из сотрудников ТРЦ заявил, что это просто маркетинговый ход, в связи с приближающимся годом собаки. Он добавил: «Это просто симпатичная собака для наших клиентов, чтобы фотографироваться с ней».

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