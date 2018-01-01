В Украине с Нового года выросла минимальная зарплата

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата вырастет на 523 гривны — до 3723 гривен.

В госбюджете-2018 сказано: «Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января — 3723 гривни, в почасовом размере — 22,41 гривны».

Также, в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц — 21%, для детей — 85%, для лиц, потерявших работоспособность, и инвалидов — 100% соответствующего прожиточного минимума.