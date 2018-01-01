В Чехии елку украсили рождественскими звездами с названиями городов Донбасса

Новогоднее дерево разместили в главном соборе страны.

В столице Чехии Праге в соборе Святого Витта установили елку, украшенную названиями украинских захваченных городов, информирует ссылаясь на. Рождественская елка в цвета украинского желто-голубого флага.

«Главный храм Чехии в Праге — храм святого Вита». Вместо украшений — наименования украинских городов в Донбассе, захваченных Россией. Спасибо за вашу поддержку! «Слава Украине! С Новым годом!», — написал посол в социальная сеть Facebook. Они будут освобождены. Слава Украине! Перемирия, которые раз за разом объявляют стороны, держатся не не менее нескольких дней.