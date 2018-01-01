Вице-президент США пообещал поддерживать беспорядки в Иране

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что нынешняя администрация не будет повторять ошибок предшественников, которые игнорировали протестные движения в Иране

«Президент (США Дональд Трамп) и я не повторим постыдных ошибок прошлого, когда другие стояли и игнорировали героическое сопротивление иранского народа в борьбе с жестким режимом», — написал Пенс на своей странице в Twitter.

Он отметил, что «растущее сопротивление иранского народа дает надежду и веру всем, кто борется за свободу и против тирании».

«Мы не должны и не обманем эти ожидания», — отметил Пенс.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что для Ирана пришло время перемен.

В четверг в иранском Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Как заявил в воскресенье мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи (Mohammad Ali Najafi), в ходе протестных акций был нанесен незначительный ущерб муниципальной собственности и автобусным остановкам, движение в некоторых частях города было затруднено.

Число жертв протестов в Иране, по сообщениям местных СМИ, уже достигло 10 человек.