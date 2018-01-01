В Карелии откроют национальный парк «Ладожские шхеры»

Об этом в субботу на собственной странице в сети фейсбук сказал руководитель Минприроды Сергей Донской.

Министр обозначил, что днём в субботу получил данные о том, что премьер подписал новое распоряжение, которым на северо-западе РФ создаётся очередной национальный парк. Премьер РФ Д. Медведев подписал указ о создании в Карелии государственного парка «Ладожские шхеры». Об этом объявил руководитель Министерства природных ресурсов Сергей Донской.

Министр приветствовал это решение, с помощью которого по берегам крупнейшего в европейских странах озера будет создан режим охраны для неповторимого ландшафта. Также он заметил, что острова Ладожского озера и прибрежные территории владеют уникальным растительным миром и самым высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия. Создание нацпарка даст возможность сохранить ее ареал. На текущий момент идет энергичная подготовка и согласование всех необходимых документов.

Экологи подчеркивали, что экологическая ситуация в Ладожском озере сложная, при этом она сложилась еще в 1980-х годах. Западной его границей стал остров Кильпола, а восточной — город Питкяранта. Геологи считают, что миллионы лет назад в этих местах были скалистые горы, которые спустившись на дно озера, создали своими вершинами огромное число островов.