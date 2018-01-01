В Киеве националисты проводят шествие в честь дня рождения Бандеры

В Киеве 1 января организовали шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

В понедельник, 1 января, в центре столицы Украины собралось несколько сотен почитателей Бандеры. Как информирует ТСН, участники акции собрались в парке имени Тараса Шевченко.

В акции учавствуют приблизительно 600 националистов, которые держат в руках флаги собственных компаний и государственные флаги. Предполагается, что они дойдут до площади Независимости. «Милиция сопровождает участников и следит за порядком, чтобы не допустить никаких провокаций и нарушений», — говорится в заявлении на сайте полиции.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, а кроме этого одним из основных инициаторов создания нелегальной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА).