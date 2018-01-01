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Власти Калужской области не побоялись признать русских национальным большинством


Добавлено: 01 янв 2018 в 22:42, Категория: Политика
Власти Калужской области не побоялись признать русских национальным большинством

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Автор этих строк последние пять лет постоянно проживает в Калужской области. Здесь родились мои предки по материнской линии. Сюда от рождения до 15 лет я ежегодно приезжал на лето в родную деревню. Не побоюсь сказать, что первоначальное чувство Родины сформировалось у меня там, в Калужской области, где река Малая Гвидка впадает в Большую Гвидку – приток Жиздры. Впрочем до недавнего времени я и не знал, что эти реки так называются. Речка и речка. Родная. Своя.

Еще сравнительно недавно мне довелось узнать из книги Яковлева "Засечная черта Московского государства в XVII в." (М., 1916), что моя деревня входила в зону обеспечения одного из участков Большой Засечной черты, деятельностью которой я всю жизнь интересовался.

Выходит, родная природа ухитряется каким-то образом сама по себе передавать историческую память. А память калужской природы глубока. Именно здесь, под Козельском, упоенный легкими победами Батый ощутил, что такое русский «злой город». Здесь же, в зоне тройного русско-ордынско-литовского пограничья разворачивались эпические события Стояния на Угре, навсегда освободившего Россию от даннической зависимости Востоку. Этому событию посвящена Диорама Павла Рыженко «Стояние на Угре», - последнее произведение великого художника.

Именно здесь не раз и не два перехватывались у Засечной черты набеги из Степи, а Литва вынуждена была всё дальше отодвигать свои рубежи. Именно здесь, под Тарутиным и Малоярославцем, сломало острие наполеоновское нашествие Двунадесяти Языков. Здесь родился «беском маневра о Ганнибале напоминавший средь волжских степей» маршал Жуков. И здесь же, на Ильинских рубежах, остановили вражеские танковые лавины Подольские курсанты.

Калужская земля веками была щитом и барьером на пути угроз русскому народу, но и крепостью духа в Оптиной пустыни и Боровском монастыре, но и колыбелью русского слова – от Пушкина, регулярно живавшего у Гончаровых в Полотняном заводе, до возросшей в Тарусе Цветаевой.

И наша же земля была зоной инновационного развития и научных прорывов в Обнинске и пространством мечты о космосе, которой зажег столь многих скромный боровский учитель Циолковский.

Когда мне уже в зрелом возрасте предоставилась счастливая возможность оказаться снова поселиться на своей родной земле, я без колебаний ею воспользовался, хоть это и означало изрядное удлинение коммуникаций при любых московских делах.

Это длинное введение понадобилось мне, чтобы лучше был ясен контекст знакового и значимого события, произошедшего в декабре в Калужской области, которое, возможно, найдет продолжение во многих других регионах России.

Решением правительства и губернатора области утверждены «Стратегические основы национальной политики области», где четко и недвусмысленно был обозначен приоритет интересов русского народа как национального большинства этого субъекта Российской Федерации и необходимость укрепления общности жителей области именно на основе русского языка и культуры.

а) укрепление многонационального единства жителей Калужской области как неотъемлемой части российской гражданской нации;

б) сохранение и развитие исторической, основанной на русской культуре и языке, национально-культурной общности народов Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области, при сохранении их самобытности и духовной общности;

в) обеспечение прав русского народа как национального большинства и прав национальных меньшинств, проживающих на территории Калужской области, выстраивание гармоничных отношений между ними».

Казалось бы, речь идет о довольно банальной констатации факта – русских на территории области большинство. 86% от указавших национальность. На самом деле, эта доля далеко не рекордная. Калужская область лишь 39-я в списке регионов по доле русского населения, причем в этом перечне её обгоняют не только рекордсмены Брянская и Тамбовская области (более 94%), но и Алтайский край (92%), Еврейская автономная область (90%), Краснодарский край (86,5 %) и даже… Москва (86.3%).

Разумеется, в реальности и в Москве, и на Кубани, и в самой Калужской области дело обстоит не столь благополучно. Концентрация мигрантов, порой, огромна. Особенно это касается нелегалов. Высок и уровень связанных с миграцией преступлений. Но списочный состав жителей, состав полноправных граждан России в пределах данных субъектов именно таков.

Тем больше оснований, подобным образом обозначить политику и предшествующих Калужской области наиболее русифицированных 38 регионов. Вообще же, у нас в стране 50 субъектов федерации, где доля русских больше, чем в среднем по стране. Еще в 21 регионе русские жители составляют больше 50%. Во всех этих случаях есть достаточно оснований, чтобы положить в основу стратегии национальной политики обеспечение интересов русского национального большинства и защиту прав национальных меньшинств.

Егор Холмогоров

***

В письме К.В. Малофеев выразил глубочайшую признательность и искреннюю благодарность за многолетнюю работу А.Д. Артамонова на благо России:

«Для нас важным знаковым событием стало подписание Вами 11 декабря текущего года Постановления Правительства Калужской области «Об утверждении Стратегических основ национальной политики Калужской области на период до 2025 года», – говорится в письме. – Обеспечение прав русского народа как национального большинства в качестве одного из приоритетов стратегии способствует стабилизации этнополитической ситуации и укреплению государственности в целом».

К.В. Малофеев выразил уверенность, что одной из предпосылок стабильного состояния межнациональных отношений и низкий уровень конфликтности в Калужской области является именно поддержка русского населения, составляющего 86% от общего числа проживающих.

«Общество «Двуглавый Орёл» убеждено, что сохранение и развитие исторической русской национальной общности является залогом укрепления российской государственности. Мы готовы оказывать всяческую поддержку Вашей деятельности на региональном и федеральном уровнях».



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Добавлено: 01 янв 2018 в 22:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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