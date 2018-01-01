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В ночь на 2 января в небе над Башкирией взойдет особая Суперлуна


Добавлено: 01 янв 2018 в 11:44, Категория: Политика
В ночь на 2 января в небе над Башкирией взойдет особая Суперлуна

В ночь на 2 января 2018-ого года разница между перигеем и полнолунием составит приблизительно всего 4,5 часа. Его полную фазу можно наблюдать при условии ясной безоблачной погоды с 16:14 мск до 16:48 мск на всей территории РФ, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится только в конце затмения, вечером.

В ночь на 2 января текущего года можно будет наблюдать редкое суперлуние.

Новогоднее Суперлуние 2018 года можно наблюдать с вечера понедельника до утра вторника, т. е. всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды. Но синоптики прогнозируют дожди. В этот момент она будет находиться от Земли на расстоянии 356 565 километров, а через 4,5 часа наступит полнолуние. Подобное небесное явление появляется тогда, когда полнолуние совпадает с моментом выхода Луны на самую близкую к Земле точку ее орбиты. Луна подойдет к Земле в 00:56 мск очень недалёко - на 356 565 км, а в 5:52 мск случится полнолуние. — передает сайт Московского планетария.

В 2016 земляне увидели наибольшую за 70 лет Луну. Эти два события будут совпадать с полным лунным затмением, либо «кровавой луной» 30 января. В этот раз Луна в период Суперлуния будет пребывать над созвездием Ориона в Близнецах.

В новогоднюю ночь в небе над Большим яблоком можно будет увидеть не только лишь торжественный салют.

Новогоднее суперлуние положит начало целой череде особенных астрономических явлений. В 2017 было это единое суперлуние, однако уже в следующем месяце ожидаются еще два суперлуния.

Вот именно это явление и будет видно 2 января. Пик данного метеоритного потока придётся на ночь с 3 на 4 января.



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Добавлено: 01 янв 2018 в 11:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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