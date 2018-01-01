В новогоднем поздравлении Порошенко обратился к жителям Крыма и оккупированного Донбасса

В своём новогоднем обращении к нации президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом граждан Крыма и Донбасса. «У цинизма, похоже, нет границ», — написал политик в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что в своем поздравлении Порошенко упомянул и крымчан.

Ранее говорилось, что президент Украины Петр Порошенко в процессе новогоднего обращения поздравил граждан Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Президент объявил им, что их дом — это Украина.

Напомним, Крым вновь стал русским регионом после референдума, который прошел к началу весны 2014 г. Но русские власти не один раз подчеркивали, что крымчане демократичным путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией.