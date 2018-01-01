В ОБСЕ обнаружили 5 неотведенных «Градов» в зоне АТО

В частности, в неподконтрольных руководству районах наблюдатели зафиксировали одну реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи села Мирное (28 км на юго-запад от Луганска). Так, мониторинговая миссия ОБСЕ на Донецком направлении зафиксировала нахождение самоходных гаубиц. Об этом LIGA.net передает pr-служба миссии.

4 РСЗО (БМ-21, - ред.) боевиков находились неподалеку от поселка Новоамвросиевское в 56 км к востоку от Донецка.

В ОБСЕ выделили, что военная техника уполномченных незаконных вооруженных формирований расположена в несоблюдении линий отвода. Кроме того, работники СММ ОБСЕ могли видеть за соответствующими линиями отвода две буксируемые гаубицы (Д-30) и 5 самоходных гаубиц (2С1).

При всем этом вооруженный член «ДНР» отказал патрулю СММ в доступе к части комплекса, в котором хранится отведенное вооружение, ссылаясь на распоряжения собственных командиров.