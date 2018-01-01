В последний день года в Крыму предполагается небольшой дождь, до

В Крыму сегодня переменная облачность, кое-где дожди, температура воздуха днем 8-13 градусов тепла.

По сведениям на текущий момент синоптиков, в Симферополе 31 декабря — переменная облачность.

По сообщению синоптиков, в субботу температура воздуха ночью 4-9, днем 8-13 градусов тепла. Сила ветра — 7-12 м/с, кое-где - до 15 м/с.

В Евпатории +9, на протяжении всего дня небо будет скрыто облаками, утром начнется дождь, который будет лить до самого вечера. В новогоднюю ночь без осадков и до +3.

На Ай-Петри высота снежного покрова 1 см. Температура воды в Черном море у берегов Ялты до +11°. 31 декабря временами дожди, температура воздуха ночью +3…+8°, днем +8…+13°. Температура воздуха ночью 8-10, днем 10-12 градусов тепла. В городе предполагается южный ветер со скоростью 6-11 м/с, воздух прогреется до 10-12 градусов.

В Севастополе сегодня переменная облачность. Об этом передает Крымский гидрометцентр.

В Керчи небольшой дождь.