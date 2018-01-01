Яценюк и супруга Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

Такую информацию распространили СМИ, ее уже подтвердил руководитель МВД Украины.

В воскресенье, 31 декабря, поступила информация, что экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а еще супруга министра внутренних дел страны Арсена Авакова продали 70 процентов собственной доли американской компании, зарегистрированной в штате Нью-Йорк.

В сообщении на своем персональном сайте руководитель МВД подчеркнул, что не желает спекуляций вокруг канала.

По утверждению Авакова североамериканская компания из штата Нью-Йорк Atmosphere Entertainment Inc заинтересована в медиабизнесе в государстве Украина. По утверждению Арсена Авакова, его супруга получила за реализацию собственной доли не менее 1,95 млн долларов.

По имеющимся предварительным сведениям канала «Эспресо», конечным бенефициаром указанной компании является житель Украины Иван Жеваго, отец которого занимает 3-е место рейтинга «ТОП-100 самых богатых украинцев» по версии журнала «Новое время» и компании Dragon Capital. В бюджет Украинского государства с данной суммы он заплатит 345 тыс. долларов.