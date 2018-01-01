Яценюк и супруга Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

Показать меню
Актуально
СМИ: футболист "Ливерпуля" Коутиньо приступил к поискам дома в Барселоне - 14:20 СМИ: футболист Дзюба и Слуцкий приняли участие в интеллектуальной игре "Без дураков" - 14:20 Дзюба и Слуцкий приняли участие в интеллектуальной игре ФК "Динамо" продлил контракт с малийским полузащитником Самбой Соу - 14:21 ФК "Барселона" предлагает Серхи Роберто продлить контракт до конца карьеры - СМИ - 14:21 В Петербурге тяжело ранили активиста «Артподготовки» - 14:21 В Петербурге тяжело ранили активиста «Артподготовки» Браудер призвал на время исключить Россию из Интерпола - 14:21 Браудер призвал на время исключить Россию из Интерпола Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП - 14:28 Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне - 14:28 Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне «ВКонтакте — инструмент спецслужб»: Порошенко ответил лишь на одну петицию - 14:28 «ВКонтакте — инструмент спецслужб»: Порошенко ответил лишь на одну петицию украинцев за 2017 г. РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак - 14:28 РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом - 14:28 Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом Пьяный водитель протаранил пешеходов в Волгограде, один человек погиб - 14:28 Пьяный водитель протаранил пешеходов в Волгограде, один человек погиб Путин не поздравил Порошенко с Рождеством и Новым годом - 14:28 Путин не поздравил Порошенко с Рождеством и Новым годом Военные музыканты 201 российской военной базы поздравили детей в кишлаке - 14:35 Военные музыканты 201 российской военной базы поздравили детей в кишлаке Дарьебод Шарий опередил Порошенко в трендах Google - 14:38 Шарий опередил Порошенко в трендах Google Порошенко подписал госбюджет-2018 - 14:38 Порошенко подписал госбюджет-2018 Кличко показал, каким для него был 2017 год - 14:38 Кличко показал, каким для него был 2017 год
» » Яценюк и супруга Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

Яценюк и супруга Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании


Добавлено: 01 янв 2018 в 10:26, Категория: Политика
Яценюк и супруга Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании

Такую информацию распространили СМИ, ее уже подтвердил руководитель МВД Украины.

В воскресенье, 31 декабря, поступила информация, что экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а еще супруга министра внутренних дел страны Арсена Авакова продали 70 процентов собственной доли американской компании, зарегистрированной в штате Нью-Йорк.

В сообщении на своем персональном сайте руководитель МВД подчеркнул, что не желает спекуляций вокруг канала.

По утверждению Авакова североамериканская компания из штата Нью-Йорк Atmosphere Entertainment Inc заинтересована в медиабизнесе в государстве Украина. По утверждению Арсена Авакова, его супруга получила за реализацию собственной доли не менее 1,95 млн долларов.

По имеющимся предварительным сведениям канала «Эспресо», конечным бенефициаром указанной компании является житель Украины Иван Жеваго, отец которого занимает 3-е место рейтинга «ТОП-100 самых богатых украинцев» по версии журнала «Новое время» и компании Dragon Capital. В бюджет Украинского государства с данной суммы он заплатит 345 тыс. долларов.



Материалы по теме:

Счет на миллионы: Аваков сказал, сколько заработал на телеканале
Яценюк и жена Авакова продали доли в «Эспрессо ТВ» американской компании
В Киеве оставили Арсена Авакова на посту главы МВД Украины
Хакеры взломали сегодня Twitter АПУ и Авакова
Добавлено: 01 янв 2018 в 10:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Диалог США с Россией набирает военных очертаний, – эксперт

Диалог США с Россией набирает военных очертаний, – эксперт

Трамп объяснил, зачем так активно использует соцсети

Трамп объяснил, зачем так активно использует соцсети

Командующий ЦВО поздравил с Новым годом и Рождеством пациентов госпиталя в Екатеринбурге

Командующий ЦВО поздравил с Новым годом и Рождеством пациентов госпиталя в Екатеринбурге

В новогодние праздники на Северном Кавказе пройдет более 100 культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих ЮВО

В новогодние праздники на Северном Кавказе пройдет более 100 культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих ЮВО

Загрузка...



Лента новостей
В январе этого года нас ждет «лунная трилогия» - 13:43 В январе этого года нас ждет «лунная трилогия»Диабетикам второго типа больше не нужны уколы - 13:43 Диабетикам второго типа больше не нужны уколыУченые рассказали об опасном последствии недосыпа - 13:42 Ученые рассказали об опасном последствии недосыпаСтало известно, жители какой страны встретят Новый год первыми - 13:37 Стало известно, жители какой страны встретят Новый год первымиСергей Лазарев впервые показал лицо своего сына Никиты - 13:29 Сергей Лазарев впервые показал лицо своего сына НикитыВ Объединенных Арабских Эмиратах устроили самое масштабное лазерное шоу - 13:29 В Объединенных Арабских Эмиратах устроили самое масштабное лазерное шоуВ Украинском государстве вступило в силу ограничение скорости транспорта - 13:28 В Украинском государстве вступило в силу ограничение скорости транспортаСвыше 70 маршрутов «Мосгортранса» перешли с 1 января на бестурникетный режим - 13:28 Свыше 70 маршрутов «Мосгортранса» перешли с 1 января на бестурникетный режимСтоличное метро и МЦК продолжат работать в новогоднюю ночь - 13:28 Столичное метро и МЦК продолжат работать в новогоднюю ночьРусские космонавты с МКС поздравили граждан с Новым годом - 13:28 Русские космонавты с МКС поздравили граждан с Новым годомВ ходе протестов в Иране погибли четверо - 13:22 В ходе протестов в Иране погибли четвероБарак Обама назвал свои лучшие книги и песни 2017 года - 13:21 Барак Обама назвал свои лучшие книги и песни 2017 годаУкраина обманула свою армию: сводка о военной ситуации в ДНР за 31 декабря — 01 января - 13:15 Украина обманула свою армию: сводка о военной ситуации в ДНР за 31 декабря — 01 январяБолее 100 военнослужащих Каспийской флотилии встретили Новый год на боевом дежурстве - 13:14 Более 100 военнослужащих Каспийской флотилии встретили Новый год на боевом дежурстве
Последние новости
Правый сектор собирает марши в честь Бандеры - 14:08 Правый сектор собирает марши в честь Бандеры Крымский депутат оценил новогоднее обращение Порошенко к украинцам - 14:04 Крымский депутат оценил новогоднее обращение Порошенко к украинцам Путин в программе «Время» заявил, что не любит быть в телеэфире и гримироваться - 14:04 Путин в программе «Время» заявил, что не любит быть в телеэфире и гримироваться Конец света: Нибиру вызовет апокалипсис в 2018 году, найдены доказательства в Книге Откровение - 14:00 Конец света: Нибиру вызовет апокалипсис в 2018 году, найдены доказательства в Книге Откровение Путин рассказал о своей семье - 13:56 Путин рассказал о своей семье В 2018 году на базе Балтийского флота пройдет международный конкурс «Морской десант» - 13:56 В 2018 году на базе Балтийского флота пройдет международный конкурс «Морской десант» Увеличилось число жертв столкновений в Иране - 13:50 Увеличилось число жертв столкновений в Иране Украинцы с иронией отнеслись к новогодней речи Порошенко - 13:50 Украинцы с иронией отнеслись к новогодней речи Порошенко Сгоревшую в Южно-Сахалинске новогоднюю елку заменят на новую - 13:50 Сгоревшую в Южно-Сахалинске новогоднюю елку заменят на новую Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране - 13:49 Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране С 1 января перестал существовать Резервный фонд РФ - 13:49 С 1 января перестал существовать Резервный фонд РФ Рубль станет независимым от цен на нефть — Минфин - 13:49 Рубль станет независимым от цен на нефть — Минфин Шарапова ожидает непростого матча с Риске - 13:49 Шарапова ожидает непростого матча с Риске
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"