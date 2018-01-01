Запрещенная в государстве Украина соцсеть поздравила граждан России на украинском языке

Запрещенная в государстве Украина русская социальная сеть «ВКонтакте» разослала своим пользователям пожелания с Новый годом на украинском языке. Другими словами, вместо «З прийдешнім святом!» значилось «С наступающим праздником!» Уполномоченный «ВКонтакте» объявил, что ошибку оперативно исправили, информирует TJ. «Очень небольшая часть аудитории получила объявления на остальных языках, ошибка была сразу исправлена», — поведал уполномоченный пресс-центра VK.COM Евгений Красников.

Кстати, песни украинских исполнителей попали в топ самых известных в нелегальной русской соцсети «ВКонтакте». Юзеры соцсети из Российской Федерации стали сообщать об инциденте в web-сети.