Запрещенная в государстве Украина соцсеть поздравила граждан России на украинском языке

Показать меню
Актуально
СМИ: футболист "Ливерпуля" Коутиньо приступил к поискам дома в Барселоне - 14:20 СМИ: футболист Дзюба и Слуцкий приняли участие в интеллектуальной игре "Без дураков" - 14:20 Дзюба и Слуцкий приняли участие в интеллектуальной игре ФК "Динамо" продлил контракт с малийским полузащитником Самбой Соу - 14:21 ФК "Барселона" предлагает Серхи Роберто продлить контракт до конца карьеры - СМИ - 14:21 В Петербурге тяжело ранили активиста «Артподготовки» - 14:21 В Петербурге тяжело ранили активиста «Артподготовки» Браудер призвал на время исключить Россию из Интерпола - 14:21 Браудер призвал на время исключить Россию из Интерпола Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП - 14:28 Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне - 14:28 Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне «ВКонтакте — инструмент спецслужб»: Порошенко ответил лишь на одну петицию - 14:28 «ВКонтакте — инструмент спецслужб»: Порошенко ответил лишь на одну петицию украинцев за 2017 г. РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак - 14:28 РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом - 14:28 Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом Пьяный водитель протаранил пешеходов в Волгограде, один человек погиб - 14:28 Пьяный водитель протаранил пешеходов в Волгограде, один человек погиб Путин не поздравил Порошенко с Рождеством и Новым годом - 14:28 Путин не поздравил Порошенко с Рождеством и Новым годом Военные музыканты 201 российской военной базы поздравили детей в кишлаке - 14:35 Военные музыканты 201 российской военной базы поздравили детей в кишлаке Дарьебод Шарий опередил Порошенко в трендах Google - 14:38 Шарий опередил Порошенко в трендах Google Порошенко подписал госбюджет-2018 - 14:38 Порошенко подписал госбюджет-2018 Кличко показал, каким для него был 2017 год - 14:38 Кличко показал, каким для него был 2017 год
» » Запрещенная в государстве Украина соцсеть поздравила граждан России на украинском языке

Запрещенная в государстве Украина соцсеть поздравила граждан России на украинском языке


Добавлено: 01 янв 2018 в 10:26, Категория: Политика
Запрещенная в государстве Украина соцсеть поздравила граждан России на украинском языке

Запрещенная в государстве Украина русская социальная сеть «ВКонтакте» разослала своим пользователям пожелания с Новый годом на украинском языке. Другими словами, вместо «З прийдешнім святом!» значилось «С наступающим праздником!» Уполномоченный «ВКонтакте» объявил, что ошибку оперативно исправили, информирует TJ. «Очень небольшая часть аудитории получила объявления на остальных языках, ошибка была сразу исправлена», — поведал уполномоченный пресс-центра VK.COM Евгений Красников.

Кстати, песни украинских исполнителей попали в топ самых известных в нелегальной русской соцсети «ВКонтакте». Юзеры соцсети из Российской Федерации стали сообщать об инциденте в web-сети.



Материалы по теме:

«ВКонтакте» объяснила рассылку поздравлений на украинском языке
«ВКонтакте» случайно поздравила пользователей с Новым годом на украинском языке
«ВКонтакте» выбыла из топ-10 самых известных интернет-ресурсов в Украинском государстве
«ВКонтакте» подписала соглашение о лицензионной музыке
Добавлено: 01 янв 2018 в 10:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Диалог США с Россией набирает военных очертаний, – эксперт

Диалог США с Россией набирает военных очертаний, – эксперт

Трамп объяснил, зачем так активно использует соцсети

Трамп объяснил, зачем так активно использует соцсети

Командующий ЦВО поздравил с Новым годом и Рождеством пациентов госпиталя в Екатеринбурге

Командующий ЦВО поздравил с Новым годом и Рождеством пациентов госпиталя в Екатеринбурге

В новогодние праздники на Северном Кавказе пройдет более 100 культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих ЮВО

В новогодние праздники на Северном Кавказе пройдет более 100 культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих ЮВО

Загрузка...



Лента новостей
В январе этого года нас ждет «лунная трилогия» - 13:43 В январе этого года нас ждет «лунная трилогия»Диабетикам второго типа больше не нужны уколы - 13:43 Диабетикам второго типа больше не нужны уколыУченые рассказали об опасном последствии недосыпа - 13:42 Ученые рассказали об опасном последствии недосыпаСтало известно, жители какой страны встретят Новый год первыми - 13:37 Стало известно, жители какой страны встретят Новый год первымиСергей Лазарев впервые показал лицо своего сына Никиты - 13:29 Сергей Лазарев впервые показал лицо своего сына НикитыВ Объединенных Арабских Эмиратах устроили самое масштабное лазерное шоу - 13:29 В Объединенных Арабских Эмиратах устроили самое масштабное лазерное шоуВ Украинском государстве вступило в силу ограничение скорости транспорта - 13:28 В Украинском государстве вступило в силу ограничение скорости транспортаСвыше 70 маршрутов «Мосгортранса» перешли с 1 января на бестурникетный режим - 13:28 Свыше 70 маршрутов «Мосгортранса» перешли с 1 января на бестурникетный режимСтоличное метро и МЦК продолжат работать в новогоднюю ночь - 13:28 Столичное метро и МЦК продолжат работать в новогоднюю ночьРусские космонавты с МКС поздравили граждан с Новым годом - 13:28 Русские космонавты с МКС поздравили граждан с Новым годомВ ходе протестов в Иране погибли четверо - 13:22 В ходе протестов в Иране погибли четвероБарак Обама назвал свои лучшие книги и песни 2017 года - 13:21 Барак Обама назвал свои лучшие книги и песни 2017 годаУкраина обманула свою армию: сводка о военной ситуации в ДНР за 31 декабря — 01 января - 13:15 Украина обманула свою армию: сводка о военной ситуации в ДНР за 31 декабря — 01 январяБолее 100 военнослужащих Каспийской флотилии встретили Новый год на боевом дежурстве - 13:14 Более 100 военнослужащих Каспийской флотилии встретили Новый год на боевом дежурстве
Последние новости
Правый сектор собирает марши в честь Бандеры - 14:08 Правый сектор собирает марши в честь Бандеры Крымский депутат оценил новогоднее обращение Порошенко к украинцам - 14:04 Крымский депутат оценил новогоднее обращение Порошенко к украинцам Путин в программе «Время» заявил, что не любит быть в телеэфире и гримироваться - 14:04 Путин в программе «Время» заявил, что не любит быть в телеэфире и гримироваться Конец света: Нибиру вызовет апокалипсис в 2018 году, найдены доказательства в Книге Откровение - 14:00 Конец света: Нибиру вызовет апокалипсис в 2018 году, найдены доказательства в Книге Откровение Путин рассказал о своей семье - 13:56 Путин рассказал о своей семье В 2018 году на базе Балтийского флота пройдет международный конкурс «Морской десант» - 13:56 В 2018 году на базе Балтийского флота пройдет международный конкурс «Морской десант» Увеличилось число жертв столкновений в Иране - 13:50 Увеличилось число жертв столкновений в Иране Украинцы с иронией отнеслись к новогодней речи Порошенко - 13:50 Украинцы с иронией отнеслись к новогодней речи Порошенко Сгоревшую в Южно-Сахалинске новогоднюю елку заменят на новую - 13:50 Сгоревшую в Южно-Сахалинске новогоднюю елку заменят на новую Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране - 13:49 Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране С 1 января перестал существовать Резервный фонд РФ - 13:49 С 1 января перестал существовать Резервный фонд РФ Рубль станет независимым от цен на нефть — Минфин - 13:49 Рубль станет независимым от цен на нефть — Минфин Шарапова ожидает непростого матча с Риске - 13:49 Шарапова ожидает непростого матча с Риске
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"