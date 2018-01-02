Аброськин: Следствие по Ноздровской на контроле у Авакова

Убийство правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской находится на личном контроле у главы Нацполиции и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил: «Проведение необходимых мероприятий по раскрытию убийства Ирины Ноздровской взято на личный контроль председателем Нацполиции Сергеем Князевым и на соответствующий контроль Министром внутренних дел. Не требуют объявления и обсуждения результаты проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда. В настоящее время идут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств совершенного убийства и лица или лиц, его совершивших. Для раскрытия преступления полиция использует все возможные инструменты, предоставленные „гуманным к преступникам“ законодательством Украины».

По его словам, сейчас создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Также, Аброськин добавил: «Просил бы „специалистов по раскрытию преступлений“, которые сейчас комментируют и дают советы, остановиться. В свою очередь криминальная полиция не советует же инженерам, журналистам, политическим деятелям, как делать свое дело. Дайте возможность нормально работать сотрудникам криминальной полиции. Мы — не боги, гарантировать раскрытия всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны».