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Актриса Мария Менунос вышла замуж в прямом эфире


Добавлено: 02 янв 2018 в 13:16, Категория: Шоу-бизнес
Актриса Мария Менунос вышла замуж в прямом эфире

Многие звезды решают скрываться от папарацции и устраивают свадьбу вдали от посторонних взоров. Голливудские актрисы проводят торжество в кругу семьи и самых близких, а вот актриса, телеведущая, журналистка и профессиональный рестлер греческого происхождения Мария Менунос решила выйти замуж на Таймс-сквер, откуда вела репортаж. Вместе со своим возлюбленным режиссером и продюсером Кевином Андергаро актриса земерзала, но продолжала транслировать свадьбу. Возможно, на такой шаг ее подвигла страшная болезнь, которую Мария победила в этом году.

«Хорошие новости для моей мамы! Мы поженимся сегодня на Таймс-сквер! Я буду самой замерзшей невестой, но самой счастливой,» — написала Мария у себя в Instagram.

Мария и Кевин могут похвастаться одними из самых длительных отношений — пара вместе уже 20 лет. Влюбленные вместе пережили рак Марии, который она победила. Актрисе американского ТВ диагностировали рак мозга. Во время борьбы со страшной болезнью, актриса вдохновлялась словами Сильвестра Сталоне из культового фильма «Рокки». «Это не про то, как сильно ты можешь ударить, это про то, как сильно могут ударить тебя, а ты будешь продолжать двигаться вперед. Побеждают только так,» — сказал в фильме герой Сильвестра Сталлоне. С такой же болезнью борется и мать актрисы. После операции, врачи предупредили Марию, что рак может вернутся.

«Неважно, что тебя бьет в твоей жизни, ты должен встать, найти позитивные стороны и двигаться вперед, найти во всем благословение, даже в том, что тебя вроде должно сломать. И окружайте себя хорошими людьми, это придаст вам сил. Я восстанавливаюсь потихоньку,» — рассказала изданию TMZ Мария.

Мария Менунос сыграла небольшие роли в сериалах «Холм одного дерева», «Клиника» и «Рыцарь дорог». Впервые о Марии услышали в 1996 году, после того, как она выиграла конкурс «Мисс Массачусетс».



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Добавлено: 02 янв 2018 в 13:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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