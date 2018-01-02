Америка Феррера впервые станет мамой

Baby-boom продолжается и не только семейство Кардашьян может похвастаться округлившимися животами. 33-летняя Америка Феррера поделилась радостной новостью со своими подписчиками в инстаграме — актриса беременна. Звезда сериала «Дурнушка» сообщила, что в 2018 появится еще один член семьи.





«Мы ждем еще одного человека для поцелуя в 2018 году,» пишет Феррера, поздравляя всех с Новым годом. На фотографии Райан Пирс Уильямс и Америка Феррера в масках в виде 2018 радостно улыбаются, а актриса держит боди для будущего малыша. Пара узаконила отношения в 2011 году. Ребенок для них станет первенцем. Америка и Райан познакомились в студенческие годы, когда учились в Южно-Калифорнийском университете. В 2010 Уильямс сделал предложение своей возлюбленной.



Свадьба состоялась утром в понедельник 27 июня. Церемония была скромной и семейной, сообщил журналистам представитель актрисы. На Америке было платье Amsale’s Christos и украшения Fred Leighton.

Место для свадьбы Америка выбрала очень просто: одолжила дом у коллеги по сериалу «Дурнушка Бетти» Ванессы Уильямс. Домик находится в штате Нью-Йорк, городке Чаппакуа. По сведениям источников, среди приглашенных гостей помимо Ванессы были и другие коллеги Америки по сериалу: Ребекка Роминс мужем Джерри О’Коненлом и Марк Инделикато. также на свадьбе были Алексис Бледел, Амбер Тэмблин и Блейк Лайвли — они работали с Америкой в картине «Джинсы-талисман».

Напомним, что еще перед выборами в президенты США Дональда Трампа, Феррера шуточно высказалась о его расистских высказываниях. Дональд Трамп высказался крайне некорректно в адрес мексиканских и латиноамериканских иммигрантов. В своей речи 69-летний кандидат назвал их преступниками и насильниками, которые везут из Мексики в США наркотики и способствуют возрастанию количества преступлений. Америка Феррера поблагодарила Трампа за его слова и отметила, что теперь он точно не стане следующим главой Белого Дома. Но как мы видим, слова Феррера не сбылись.



«Я слушала все, что вы сказали об эмигрантах и хочу сказать вам спасибо. Спасибо, Дональд Трамп! – говорится в письме-обращении актрисы. – Ваши комментарии невероятно невежественные и расистские, но я не хочу тратить время, порицая вас. Я оставлю эту часть вашим деловым партнерам Univision и NBC. Вместо этого я пишу вам слова благодарности, потому как ваша речь заставит подняться всех латиноамериканских избирателей и отправиться на выборы, даже если они раньше не хотели этого делать. Они постараются не допустить, чтобы к власти пришел такой человеконенавистник как вы. Вы достучались до избирателей и оказали наибольший эффект. Явка избирателей в этом году должна побить рекорд и голосовать они будут против вас за любого другого кандидата.

«Это Америка в которой мы живем. Я надеюсь, теперь вы поймете, что без латиноамериканцев голосование в принципе невозможно. Если вы не верите мне, спросите об этом хотя бы Джорджа Буша или даже президента Обаму».