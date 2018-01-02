Американское издание USA Today назвала Россию «империей зла»

Американская газета USA Today в одной из статей назвала Россию новой «империей зла» из-за российской агрессии в Грузии и Украине, военной интервенцией в Сирии и попыткой вмешаться в президентские выборы в США.

Так, в статье «Россия снова стала империей зла» сказано, что в 1983 году президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», предупредив о глобальной угрозе, исходящей от Советского Союза.

Издание отмечает: «История повторяется. Россия сегодня — это бледная версия коммунистического режима, который окончательно распался в 1991 году. Однако российский президент Владимир Путин, не скрывающий своего раздражения этим крахом, стремится вернуть часть былой славы. Путинская стратегия снова сделать Россию великой является источником международного хаоса».

При этом газета приводит, как аргумент вторжение России в Грузию в 2008 году, аннексию украинского Крыма, войну в Донбассе и военную операцию в Сирии, где Кремль «укрепил позиции режима Башара Асада и совершил злодеяния».

Кроме того, USA Today пишет, что ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности пришли к выводу, что Путин отдавал распоряжение о проведении кибератак и ведении пропаганды, чтобы «подорвать доверие к американскому демократическому процессу».

По мнению издания, Россия продавала оружие «Талибану» в Афганистане и нефть — Северной Корее.