Bitcoin стартовал с падения в первый раз с 2015 года

Курс биткоина демонстрирует снижение с началом этого 2018 г., падение валюты отмечается с 17 декабря, когда ее курс достиг исторического максимума в $20 тыс.

В первый раз с 2015 года наиболее популярная криптовалюта начала новый год со сокращения стоимости.

Эксперты отмечают, что к 23.55 мск 1 января этого года Биткоин продавался на Нью-Йоркской бирже за 13,44 тысячи долларов. В 2018 г. падение было не менее очевидным - 4,28%. Прошедший год для биткоина начался удачнее — с ростом на 3,58%.

По предварительным сведениям Bloomberg, биткоин также теряет в цене, за один биткоин дают 13,631 тыс. долларов. Серьезное падение зафиксировали 22 декабря, тогда криптовалюта потеряла 30% стоимости за сутки, сообщает Газета.ru. По имеющимся последним данным сайта coinmarketcap, криптовалюта упала и в сравнении с воскресеньем, когда за один биткоин предоставляли $14,156 тыс.

Биткойн достиг пиков 18 декабря после того, как CME Group Inc. дебютировал по своим деривативным соглашениям, которые, по мнению некоторых трейдеров, будут содействовать уменьшению позиций.