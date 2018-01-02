Биткоин впервые начал год с падения

Наиболее популярная в мире единица криптовалюты — биткоин — в начале года продемонстрировала негативную динамику впервые за несколько лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Данные портала CoinMarketCap показывают, что к 10:20 мск биткоин подешевел на 3,08 процента — до 13,5 тысячи долларов. На Bitfinex он снижался еще более — на 4,43 процента, до 13,22 тысячи, а на GDAX — на 0,97 процента, до 13,35 тысячи долларов.

По итогам на 1 января курс биткоина понизилсял более чем на три процента, в то время как в первый день прошлого года он поднялся в цене на 3,6 процента. Правда, тогда он стоил всего 998 долларов.

На протяжении почти всего 2017 года цена биткоина не превышала 10 тысяч долларов, но затем произошел взрыв — 18 декабря стоимость криптовалюты на торгах достигла максимума в 19,511 тысячи долларов, подорожав по итогам года в 14 раз. Затем пошло снижение, ускорившееся в последние дни декабря после сообщений об очередном внедрении протокола, утвердившего еще одну криптовалюту, получившую название Bitcoin God (GOD).