Потерь среди украинских военнослужащих нет.

За прошедшие сутки, 29 декабря, боевики продолжали нарушать режим новогоднего перемирия.

Как сказали в штабе АТО, на протяжении дня оккупанты совершили два прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ.

«За минувшие сутки российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины».

На Приазовье противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов.

Об этом информирует пресс-служба штаба АТО на собственной странице в фейсбук.

На Луганском направлении террористы из минометов 82-мм калибра, гранатометов и пулеметов обстреливали опорные пункты сил АТО около Луганского. ВСУ выпустили мину калибра 120-мм по поселку Еленовка в Волновахском районе и 4 мины калибром 82-мм по поселку Верхнеторецкое в Ясиноватском районе.

«В итоге вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал», — сказали в штабе.

Согласно сведениям Штаба АТО, террористы в новогоднюю ночь около часа вели обстрел позиций ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Верхнеторецкого.

«На иных участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано», — подытожили в штабе. А неподалеку Водяного — вели огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.