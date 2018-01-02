«Человек-ракета» в первый раз желает переговоров: Трамп о воздействии санкций на КНДР

Президент США Дональд Трамп объявил, что санкции в отношении Северной Кореи начинают влиять на республику. Человек-ракета сейчас желает поговорить с Южной Кореей в первый раз. «Очевидно, это превосходная новость, может быть, нет — мы увидим!».

Стоит припомнить, что Южная Корея выступила с инициативой провести двустороннюю встречу в КНДР в демилитаризованной зоне между 2-мя государствами. Затем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил руководству начать переговоры с КНДР о допуске спортсменов. Обоснованием этому стало стремление северокорейского лидера начать переговоры с Сеулом, написал в Твиттере американский лидер Дональд Трамп.

Санкции и «другие» (виды — ред.) давления начинают оказывать огромное воздействие на КНДР. Сообщалось, что Трамп лично придумал прозвище «человек-ракета» (Rocket Man) для лидера КНДР Ким Чен Ына. В ответ Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне. Позже санкции против КНДР расширили и США.