Чтобы Собака не покусала

Скромные экономические результаты 2017 года не дают оснований для слишком оптимистичных прогнозов на год начинающийся

На недавней ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин озвучил последние официальные данные по росту нашей экономики. Рост ВВП составил 1,6 процента, столько же — рост промышленного производства. Слова главы государства подтверждают предупреждения о том, что официальный прогнозируемый Минэкономразвития рост в 2,0-2,1 процента может не состояться.

Что означает «застойный» рост в 1,6 процента? Как напомнил академик Российской академии наук Абел Аганбегян, по итогам 2016-го — года Обезьяны, когда в нашей экономике продолжался кризис, мы опустились на 16-е место в мире при оценке ВВП по рыночному курсу доллара, то есть по официальному международному принципу, пропустив вперёд такие страны, как Мексика, Испания, Австрия, Канада и Бразилия. Если по итогам 2017 года нам удастся вытянуть хотя бы обозначившийся рост, то, глядишь, кого-то из указанных стран мы и обгоним. Читайте по теме

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Экономическому блоку Правительства надо в принципе забыть о каких-то новогодних каникулах и поработать над планами настоящего, а не еле заметного роста. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прогнозирует, что к 2040 году потребление газа в мире вырастет на 41 процент по сравнению с годом 2016-м. Иметь чёткую перспективу на несколько пятилеток вперёд — это всегда хорошо. Но вот как бы наши правительственные чиновники не приняли такой прогноз за основание, прижавшись к газовой трубе и по-прежнему ничего не делая для коренных изменений в структуре российской экономики, перевода её на инновационные рельсы.

Так вот, чтобы наши многочисленные заморские «друзья» с ехидством не говорили, что у россиян «глаза залиты газом», надо в предстоящий год Собаки всё-таки предпринимать что-то более решительное и кардинальное для обеспечения развития не по сырьевому пути.

На офшоры надежда слабая

Для более заметного экономического роста в несырьевых отраслях нужны масштабные инвестиции. У нас же, по данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал российской экономики за первые девять месяцев текущего года составил всего 4,2 процента. C учётом инвестиционного спада, который наблюдался в течение предыдущих четырёх лет подряд, нынешний рост не то что не обеспечивает рывка, он чрезвычайно мал даже для какой-то компенсации предыдущего провала.

Если неблагоприятные прогнозы на рост внутренних инвестиций в год Собаки сбудутся, можно ли в принципе получить масштабные вложения из зарубежных источников? В условиях нарастания санкционных действий со стороны США рассчитывать на какие-либо долгосрочные инвестиции осторожных западных финансистов — за исключением отдельных — не приходится.

Откуда ещё могут появиться средства в год Собаки? С недавних пор в западных СМИ набирает силу кампания по поиску миллиардов долларов, наворованных в России и вывезенных за рубеж. Можно быть уверенными: ЦРУ и его сотоварищи из союзных государств если не абсолютно точно знают, то по меньшей мере с большой долей уверенности догадываются, в каких именно офшорах и какой именно высокопоставленный российский вор спрятал свою «зелёную» кубышку. Так вот, если они в какой-то определённый только их собственными интересами момент решат обнародовать эти данные, то последнее, что они после этого сделают, это вернут похищенные миллиарды в Россию.

В условиях нарастания санкционных действий со стороны США рассчитывать на какие-либо долгосрочные инвестиции осторожных западных финансистов не приходится.

Известно: что в западные банки попало, то пропало. Вот лишь один зримый пример: в самом начале Первой мировой войны англичане потребовали от царского правительства «залог» за начавшиеся поставки вооружений и военного снаряжения. Крови российских солдат им было мало, поэтому в качестве такого залога Россия была вынуждена отправить в закрома «доброго союзника» не менее 40 процентов своего золотого запаса. Прошло более 100 лет, но этого золота в России так больше и не видели. Кстати, нельзя забывать, что и сегодня, по данным на конец ноября 2017 года Петуха, в знаменитые казначейские облигации США вложено почти 1/4 всех международных резервов нашей страны. Поэтому случись что…

Так что перелом на инвестиционном фронте в сегодняшних условиях можно обеспечить только из внутренних источников.

Горе от урожая

Вот уже идёт шестой год пребывания России в рядах Всемирной торговой организации (ВТО), а зримых позитивных результатов от этого для наших экономики и населения что-то не наблюдается. И дело вовсе не в том, что это членство нам не нужно, как уверяют некоторые эксперты: в настоящее время в ВТО входят уже 164 государства, а это практически 85 процентов всего состава стран-членов ООН. Не входя в эту организацию, просто оказываешься на обочине мировой экономики. Дело в другом: наша страна не пользуется теми возможностями, которые ей предоставляет членство в ВТО. Достаточно привести такой факт: выторговав, например, в ходе многолетних и трудных переговоров право на определённые лимиты по поддержке отечественных аграриев, Правительство эти лимиты до сих пор, как говорят хозяйственники, не выбрало. Читайте по теме

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А такая поддержка ой как нужна, особенно сегодня! Эксперты не раз обращали внимание на то, что многократно провозглашавшаяся, но так и не реализованная модернизация обошла стороной сельскохозяйственную инфраструктуру. В первую очередь это проявляется в продолжающейся нехватке мощностей для хранения урожая. И вот последнее более чем убедительное свидетельство тому: в ходе пресс-конференции президента Путина выяснилось, что с собранным в Новосибирской области богатым урожаем зерна элементарно не знают, что делать. Вывозить его что через Новороссийск, что через дальневосточные порты одинаково далеко и накладно, а хранить негде. Воистину, перефразируя Грибоедова, горе от урожая!

Может, хоть это заставит руководителей нашего Правительства принять в новом году давно назревшую целевую программу развития аграрной инфраструктуры и хотя бы начать её выполнять? Тем более что правила ВТО это разрешают.

Рублёвая неопределённость

К концу года Петуха рубль и доллар вели себя не задиристо — видимо, предчувствуя близость Собаки. Чего же нам ожидать на валютном фронте в её год? Укрепления рубля вряд ли дождёмся — никаких экономических оснований для этого, увы, не прогнозируется. А вот как поведёт себя доллар?

К сожалению, хоть как-то обуздать всесилие валютных спекулянтов на российском рынке до конца 2017 года так и не удалось. Поэтому в год Собаки всё по большей части по-прежнему будет зависеть от них. Пройдут относительно спокойно Олимпиада в Корее и чемпионат мира в России — глядишь, спекулянты и будут поддерживать примерное сегодняшнее статус-кво. Ну а если вдруг что-то — то эта публика наверняка сыграет против рубля.

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