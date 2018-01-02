Детей рожденных в ОРДЛО в Украине будут регистрировать по-новому

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш объяснил, как теперь в Украине будут регистрировать детей, родившихся на территории ОРДЛО.

Так, он сообщил, что родителям новорожденных больше не нужно обращаться в суд, так как Кабмин разработал административный механизм — вместо судебного, действовавшего до сих пор. При этом он исключает легализацию выданных в ОРДЛО документов, но упрощает при этом регистрацию маленьких граждан Украины.

Черныш добавил, что устанавливать факт гражданства поручено специальным комиссиям, курировать работу которых будут представители Международного комитета КК или ООН.

Стало известно, какие документы необходимо для этого предоставить:

1. Заявление для медицинской комиссии,

2. Копия паспорта гражданина Украины,

3. Результаты анализов, УЗИ во время беременности, выписка из медкарты, а также другие документы, подтверждающие оказание женщине медпомощи в связи с беременностью и родами.

Однако, пока не понятно, как отреагирует комиссия на документы с печатями «ЛДНР» и необходимо ли человеку обязательно иметь статус ВПЛ. Если до изменения правил свидетельство о рождении официального образца можно получить за несколько дней, то, на сколько по времени растянется новая процедура пока неизвестно.