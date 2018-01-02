Днем 31 декабря в столице будет сильный туман

В первой половине дня 31 декабря в столице РФ кое-где предполагается сильный туман.

«Согласно прогноза погоды Федерального государственного бюджетного заведения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, … утром 30 декабря по Московской области кое-где предполагается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в заявлении. «Большинство дтп в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством», -- подчеркнули в МЧС. «Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 17 часов 22 мин. пожар был ликвидирован», — поведали в ведомстве.

В этой связи водителям рекомендовали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими деталями. Пешеходы при движении по краю проезжей части обязательно должны обозначить себя светоотражающими деталями. При ухудшении видимости в тумане до 50 м лучше закончить движение.