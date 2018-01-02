Флагманские центры госуслуг появятся в российской столице в 2015 г.

Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

В столице в 2018-ом будет стремится к совершенству система оказания услуг по приему документов у населения. «А в текущем году раскроются флагманские кабинеты, где будет еще больше услуг и выше уровень сервиса», — написал он.

«Говоря об результатах предыдущего года, не могу обойти вниманием центры #госуслуг».

Он подчеркнул, что на текущий момент многофункциональные центры есть в любом районе Москвы. Сейчас там можно даже прививку сделать.

«А в текущем году раскроются флагманские кабинеты, где будет еще больше услуг и выше уровень сервиса», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте. Кроме этого, в 19 поселениях на новых территориях города открыты пункты приема и выдачи документов, а еще работает мобильный кабинет.