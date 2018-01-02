Главы МИД Украины и Германии на днях посетят Донбасс

3–4 января глава МИД Германии Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину, где проведет переговоры со министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, после чего оба министра посетят Донбасс.

Пресс-служба украинского МИД сообщает: «Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах».

Кроме того, Климкин и Габриэль обсудят вопросы «динамичного и плодотворного» сотрудничества двух стран.

В МИД Украины добавили: «В частности, успешно реализуется совместная инициатива министров иностранных дел Украины и ФРГ по Году языков. Наблюдается качественный рост показателей экономического и инвестиционного сотрудничества. Правительство ФРГ оказывает значительную практическую помощь в осуществлении системных реформ в Украине».

Во ходе переговоров глав МИД также планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

В МИД подчеркнули: «Климкин и Габриэль также осуществят совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения».