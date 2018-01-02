ГПУ: Подозреваемые по делу МН-17 могут сами явиться в суд

Подозреваемым в причастности к катастрофе малазийского авиалайнера MH17, произошедшего в Донбассе в 2014 году предложат добровольно дать показания суду Нидерландов.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщает: «Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом».

Также, он добавил, что предложение сделают после обнародования списка подозреваемых из 120 человек и официального сообщения им о подозрении.

Енин уточнил: «Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении».

По информации, дела против украинцев будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, прописанной в двустороннем межгосударственном соглашении. Известно, что они будут давать показания по видеосвязи, находясь при этом в Украине.