Гройсман: На ремонт дорог Украины выделят рекордную сумму

Общий объем финансирования дорог в 2018 году достигнет 47 миллиардов гривен, что является рекордным показателем.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры и Госагентству Укравтодор приступить к плановому ремонту и строительству дорог. Он добавил, что в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн.

Глава правительства добавил: «Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно».