Долгожданный подарок получили водители Жуковского района накануне Нового года, 31 декабря.

Губернатор на открытии подчеркнул: «Это серьезный вклад в развитие транспортной сети Жуковского района и Брянской области…»

В последний день уходящего года, 31 декабря в 13.00 состоится праздничное открытие моста через реку Десну на трассе Жуковка — Летошники. Эти работы обошлись в 327 млн. руб.

Реконструкция объекта велась целый год и на нее было потрачено 327 млн. руб., при этом получены они в рамках скандальной системы «Платон» руководитель региона назвал реконструкцию моста масштабным проектом и связал возможность ее проведения с действующим Президентом Владимиром Путиным. Во время реконструкции на мосту заменили все балки пролетных строений, уложили новый асфальт и установили новые барьеры и перила, подключили освещение.

Ремонт моста явился принуждённой мерой, и занял времени немного не менее, чем год. Протяженность моста 1,8 км. Вся протяженность перехода составила 1817 метров, сам мост протянулся на 313 метров. Ширина проезжей части возросла до 10 метров, с 2-х сторон моста проложены тротуары. 176 из них выделили их облбюджета, прочую часть регион получил по системе «ПЛАТОН».

Отметим, что реконструкция началась осенью 2014-го года, и удалось провести работы, не останавливая движение. Реализован этот проект, по утверждению губернатора, был благодаря главе государства Владимиру Путину и руководству страны.

Работники строительной компании перевернули символический разрешающий знак: Движение по мосту открыто. Я благодарю проектировщиков, строителей, дорожные службы за выполненные работы с высоким качеством.