«Игнор российского, ждали нашего»: Луганские патриоты рассказали, как встречали Новый год

Часть проукраински настроенных жителей оккупированного Луганска встречали Новый год по украинскому времени, не обращая внимание на поздравление президента РФ Владимира Путина.

Так, один из местных жителей отмечает: «Игнор российского Нового года, ждали нашего. Слава Украине!».

Часть луганчан смогли найти в эфире украинскую радиостанцию. Жительница оккупированного города отметила: «Потом тихо включили наш гимн и загадывали желание о мире. Это главное».

Она добавила, что в городе достаточно большая часть проукраински настроенного населения, а остальные просто «приспособились или еще верят, что заберет Рашка».