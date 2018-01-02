«Из-за шума»: В Киеве мужчина расстрелял троих соседей

В Киеве ссора, возникшая из-за шума в квартире соседей, переросла в драку во время которой один из участников из травматического оружия ранил троихх человек.

Полиция отметила: «На линию 102 позвонила киевлянка, которая сообщила о конфликте в подъезде дома на улице Мартиросяна. На место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Правоохранители осмотрели подъезд, прилегающую территорию и опросили очевидцев. Выяснилось, что один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку. По словам 41-летнего мужчины, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов».

При этом, в ходе конфликта огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка — многочисленные гематомы. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли три гильзы, пистолет и документы на оружие.

Следователи Соломенского управления полиции открыли два уголовных производства по предварительной правовой квалификации — ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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