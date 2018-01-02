Изменены критерии отнесения радиоэлектроники к произведённой в России

Со 2 января 2018 года в силу вступило постановление Правительства, изменяющее критерии отнесения радиоэлектронной техники к продукции, произведённой на территории России.

В частности, к требованиям добавляются наличие прав собственности на конструкторскую и технологическую документацию, а также сервисного центра на территории одной из стран-членов ЕАЭС, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции. Эти критерии касаются портативных компьютеров, кассовых терминалов, банкоматов, вычислительных электронных цифровых машин и некоторых других видов продукции.

Требования устанавливаются для применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, а также для определения условий, запретов и ограничений допуска иностранных товаров в соответствии с законом о контрактной системе.

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