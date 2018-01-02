Как минимум 35 тыс. человек встретили Новый год в метро

Тридцать 5 тыс. человек встретили этот 2018-й год в вагонах и на станциях московского метрополитена.

В ночь на 1 января столичным социальным транспортом воспользовались 510 тыс. пассажиров, сказали «Интерфаксу» в пресс-центре департамента транспорта столицы в начале рабочей недели. «Бесперебойную работу транспорта обеспечили практически 13 тыс. человек», — сообщается в заявлении. На службу в новогоднюю ночь вышли не менее 11 тыс. служащих метро и УВД на Московском метрополитене. 2018-й стал вторым годом, когда станции оставались открытыми на протяжении всей новогодней ночи.

Наземный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января перевез около 80 тыс. человек. Пассажиров обслуживали 500 единиц наземного транспорта. Он пообещал, что власти продолжат контролировать порядок на трассах и в общественном транспорте до конца праздников.

«Как и в 2014 г., московский транспорт благополучно справился с круглосуточным режимом работы, благодаря чему москвичи и гости города в новогоднюю ночь смогли посетить праздничные мероприятия, которые для них подготовило руководство Москвы. Прошу жителей столицы и гостей города отнестись к дополнительным мерам безопасности с пониманием», — проинформировал заместитель мэра Москвы по задачам транспорта Максим Ликсутов.