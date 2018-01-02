Каких собак заводят политики

В новом году Собаки «Парламентская газета» расспросила законодателей об их четвероногих друзьях

Согласно восточному календарю, Красный Огненный Петух в 2018 году передаст бразды правления Жёлтой Земляной Собаке. Собака — символ верности, ответственности и дружелюбия. Многие депутаты и сенаторы — заядлые собаководы.

Главным собаководом страны по праву можно назвать Президента России Владимира Путина. Его увлечение собаками началось с чёрного лабрадора Конни — подарка тогдашнего главы МЧС Сергея Шойгу. В 2010 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил действующему главе российского государства щенка болгарской овчарки по кличке Баффи. В 2012 году, в благодарность за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами в Японии, губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ преподнёс Путину собаку редкой породы — акита-ину. Кличку для щенка выбрал сам президент — Юмэ, что в переводе с японского означает Мечта. А сейчас в любимчиках у президента алабай по кличке Верный, подаренный российскому лидеру в октябре 2017 года туркменским президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Все собаки Путина живут в его подмосковной резиденции Ново-Огарёво.

У депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко раньше были два ротвейлера. А теперь такая же собака, как и у президента, — акита-ину. «Его зовут Кейтару, он же японец, но короткое имя — Кей. Характер чисто японский: он очень воспитанный, тактичный, спокойный и ненавязчивый. Любит детей и всегда «улыбается». Очень умный, всё понимает, когда я куда-то иду — приносит мне тапочки. А ещё любит делать вместе со мной утреннюю зарядку», — рассказал депутат. Он отметил, что у Путина пёс рыжий, а у него — «тигрового окраса»: с белой «манишкой» на груди, белыми «носочками» на лапах и звёздочкой во лбу.





«Собаки были у меня с детства, самой первой стал малый пудель, он был просто домашним любимцем, — рассказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. — А серьёзное увлечение кинологией началось более десяти лет назад — это был большой швейцарский зенненхунд Акелла. Он стал многократным чемпионом мира и Европы, победителем крупных международных выставок». С тех пор у сенатора дома живут несколько пород собак — как декоративных, так и крупных, в том числе русские борзые и азаваки, новая и пока ещё очень редкая для России порода африканских борзых. По словам Клишаса, утверждение, что собаки похожи на своих хозяев, не соответствует действительности: «Конечно, если человек агрессивен и несдержан, то и его питомец может демонстрировать подобные качества, но это всё же иллюзорное сходство».





У зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Мизулиной собаки были с самого детства. «Отец увлекался охотой, и у нас жили борзые, — поведала сенатор. — Позже мы с мужем завели котёнка, с тех пор всегда в семье живут кошки, и сейчас у нас живёт замечательный персидский кот. А пару лет назад мы взяли в питомнике Следственного комитета щенка немецкой овчарки. И он радует нас каждый день. Оказался очень мудрым и преданным другом, настоящим защитником и охранником. Это удивительно умная собака, и он не перестаёт нас удивлять. Очень ласковый и весёлый со своими и очень грозный и мощный, когда появляются чужие. Ещё одно открытие — собака очень дисциплинирует. Собака — это не просто друг человека, это часть семьи!»





У первого зампредседателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерия Гартунга собака итальянской породы — мареммо-абруцкая овчарка. Лайма, по словам депутата, любимица всей семьи. «Очень милая собака! Она добрая, умная, очень любит людей, особенно детей. У меня пять внуков, и когда они ещё совсем маленькие были и пытались куда-то выбегать, она им путь перекрывала, чтобы не дать убежать — «пасла их», — поделился законодатель. На год Собаки Гартунг заказал для дома календарь с фотографиями Лаймы.

«В Крыму мы привыкли к тому, что в доме всегда есть четвероногие друзья, особенно это важно детям, — рассказала «Парламентской газете» сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. — Оскар, американский бульдог, живёт с нами уже 12 лет. Тайган, швейцарская овчарка, — четыре года. Все живущие у нас собаки — белого окраса, это уже традиция». По признанию сенатора, первое, что она сделала, обживаясь в Москве после своего назначения в палату регионов, это купила щенка чихуахуа. «На вопросы любопытных, какой породы наш щенок, мы дружно отвечали: «Крымская сторожевая с московскими корнями», — пошутила парламентарий. Читайте по теме

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников держит собак с пятилетнего возраста. «Предыдущая собака породы дратхаар жила у меня 16 лет. Сейчас у меня восточносибирская лайка по кличке Макс, ему два года. Привёз от заводчика в Иркутской области. Собака натаскана, но на охоту не ходим. Все семь моих внуков используют её как транспортное средство, ездят верхом. Живёт Макс на улице, но спать любит в доме», — поделился законодатель.

А первый замглавы думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев завёл себе лабрадора c грозным именем Йети. «Йети — подарок, который три года назад мне преподнесли на день рождения друзья из Кемерова, — рассказал депутат. — Это вольерная собака. Забирал я его глубокой осенью, поэтому он уже был адаптирован к уличному содержанию. Надо сказать, это ему пошло на пользу: он отлично развит физически и сильно отличается от лабрадоров, живущих в комфорте». Своего любимца Валуев иногда берёт с собой на охоту и рыбалку, поэтому питомец сделался героем охотничьих рассказов Николая Сергеевича. На одной из недавних вылазок проказник устроил в рыбачьем лагере настоящий разгром: стащил у людей шашлык, испортил складные стулья, перегрыз верёвки, которыми закрепляют палатки, наконец, исхитрился перегрызть якорный трос, отправив катер Николая Валуева в свободное плавание. Однако любящий хозяин не стал сурово наказывать пса — ведь несмотря на шкодный характер, он его верный друг.





У руководителя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского настоящий сторожевой пёс — восточноевропейская овчарка по кличке Мухтар. «Философия деревенского дома такова, что собака должна жить на улице и заниматься охраной дома и своих хозяев, то есть служить тому, ради чего она выводилась, — рассказал сенатор. — Поскольку она живёт на улице, то и характер у неё не такой, как у собак, живущих в домашних условиях. Мухтара можно назвать аскетом. Хотя, как и все другие собаки, он любит побегать и поиграть. Но овчарка есть овчарка — это прежде всего собака сторожевая».

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников с особой теплотой вспоминает африканского риджбека, которого он буквально спас от смерти, подобрав с улицы. «Мы ехали с женой мимо одного родника в Подмосковье, заехали воды набрать. И она там лежала вся истерзанная, видимо, другими собаками. Мы её взяли, отвезли в ветеринарную клинику, подлечили, потом сами дома выхаживали, уколы ей делали. Но после того как она поправилась, она через месяца два убежала — видимо, отправилась искать хозяина. Очень умная была собака», — не без грусти поведал депутат. Впрочем, горевать долго не пришлось: сейчас у Калашникова есть восточноевропейская овчарка по кличке Панда, которая не только умная от природы, но и очень хитрая — постоянно находит способы привлечь к себе дополнительное внимание. «Когда я надолго уезжаю, разбрасывает вещи по дачному участку, тем самым демонстрируя хозяину своё недовольство», — поделился парламентарий.

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