Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона

Конституционный суд Молдовы сегодня временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона.

Отмечается, что суд принял такое решение по требованию группы депутатов от правящей коалиции. Известно, что это решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

При этом согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз. В документе сказано: «Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства».

Напомним, в конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в Конституционный суд от имени комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету с запросом, в котором просили «констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное выполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром».