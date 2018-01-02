МИД Китая: Мы готовы усиливать стратегическое взаимодействие с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И поздравил с Новым годом своего русского коллегу Сергея Лаврова, с которым в году прошлом не раз сталкивался в двустороннем и многостороннем форматах.
Ван И обозначил, что в новом 2018 году КНР готов реализовывать консенсус, достигнутый руководителями 2-х стран.
Управляющий китайской дипломатической службы подчеркнул, что Пекин на международной арене хочет вместе с Россией строить формы интернациональных отношений на принципах взаимоуважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества.
В сообщении ведомства отмечается, что в новом году китайская сторона готова общими усилиями с Россией всесторонне следовать согласию, которого достигли начальники обеих стран.
«Стороны постоянно углубляют политическое взаимодоверие, повышают уровень прагматического сотрудничества, поддерживают тесный контакт по более существенным международным вопросам», — подчеркнул Ван И.
Ван И также подчеркнул, что РФ и Китая вносят вклад в поддержание регионального и интернационального мира.